Песков назвал вторичным или третичным отсутствие западных послов на инаугурации

Отказ представителей некоторых стран присутствовать на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина не будет поводом для ответных мер. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, инаугурация, прежде всего, для главы государства и для граждан России, которые голосовали за своего президента. Он считает, что остальные аспекты «вторичны или третичны».

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «каким-то скалозубством» отказ ряда стран НАТО, включая Великобританию, направлять своих представителей на инаугурацию президента России Владимира Путина. Она также заявила, что РФ проводит выборы и инаугурацию не для отчетности перед Западом.

Россия не ставит перед собой задачи добиться понятия и принятия в странах, которые сначала объявили сдерживание РФ, а потом решили нанести ей стратегическое поражение, отметила дипломат.

Инаугурация Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Ранее Боррель выступил против участия представителей ЕС в инаугурации Путина.