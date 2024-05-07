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В Иркутской области потушен крупный пожар

МЧС РФ: в Вихоревке Иркутской области полностью ликвидирован крупный пожар

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МЧС РФ по Иркутской области

В городе Вихоревка в Иркутской области ликвидирован крупный пожар. Об этом сообщило МЧС России, передает ТАСС.

«В Иркутской области пожарные ликвидировали пожар в районе города Вихоревка», — сообщили в МЧС РФ.

До этого сообщалось, что пожары в четырех районах Иркутской области за ночь уничтожили 200 домов. Пожары произошли в Братском, Тайшетском, Усть-Кутском и Чунском районах. Огнем были уничтожены более 200 зданий, в том числе 15 жилых домов.

6 мая в Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров.

Согласно сообщению ведомства, пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение в садовых товариществах «Локомотив», «Убские дачи», «Калинка» и «Черная смородина» в районе города Вихоревки, а также в садоводствах «Тимирязевец», «Таежный», «Целинные земли» в районе 35-го километра трассы ТулунБратск.

Жителей частного сектора в Вихоревке, где в СНТ начался верховой пожар, попросили покинуть свои дома. Позже огонь перекинулся на дома в частном секторе.

Ранее при пожаре в поселке Сосьва на Урале сгорело почти 100 строений.

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