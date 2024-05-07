Ученые выяснили, кто больше страдает от военных действий: девочки или мальчики

Исследователи из МГППУ установили, что такие признаки социально-психологической дезадаптации и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), как страх, тревога и депрессия чаще встречаются у девочек-подростков, переживших военные действия, нежели у мальчиков. Об этом «Газете.Ru» рассказали в МГППУ.

Специалисты провели опрос среди старшеклассников (9–11-е классы), живущих в областях, где происходят боевые действия. В нем приняли участие 646 старшеклассников: 36% юношей и 64% девушек, преимущественно проживающих на территории Луганской народной республики. В исследовании использовали специальную анкету.

«Мы сравнили свои данные с результатами похожих исследований за границей. Оказалось, что некоторые подростки, живущие в районах, где идут военные конфликты или уже сталкивавшиеся с их последствиями, имеют проблемы с приспособлением к жизни и чувствуют себя плохо в физическом, умственном и эмоциональном плане. Эти дети находятся в группе риска и им нужна дополнительная проверка и помощь психологов», — рассказала «Газете.Ru» доктор психологических наук, доцент, руководитель Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ МГППУ Ольга Ульянина.

Кроме того, выяснилось, что девочки более уязвимы, чем мальчики, особенно в психофизиологической, эмоциональной и поведенческой сферах, а также в отношениях с близкими людьми. Девочки часто испытывают больше трудностей, им сложнее сосредоточиться, они чаще опаздывают и теряют вещи. Они также чаще испытывают физические симптомы, такие как усталость, кошмары и бессонница.

При этом анализ результатов показал, что большинство опрошенных подростков считают, что у них все хорошо в основных сферах жизни.

Ранее специалисты установили, что анорексички сильнее полных девушек не удовлетворены своей фигурой.