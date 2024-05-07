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Стало известно, насколько подорожают автомобили Lada

Глава «АвтоВАЗа» Соколов: цены на автомобили Lada будут проиндексированы на 3%

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» проиндексирует цены на автомобили Lada. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу компании Максима Соколова.

«Индексация цен на автомобили Lada составит менее 3%», — сказал Максим Соколов.

О том, что «АвтоВАЗ» планирует с 13 мая 2024 года повысить цены на автомобили Lada, стало известно в конце апреля.

Так базовые версии Lada Granta не подорожают, но востребованные модификации прибавят от 51,1 до 66,1 тыс. рублей: максимальная прибавка затронет кросс-универсал, минимальная — обычные седаны и лифтбэки. На 1,1 тыс. рублей подорожают Granta Sport и Granta Sportline.

У Lada Vesta подорожают версии Sportline и Sportline Black. Универсал прибавит 12 тыс. рублей, седан — 17 тыс. рублей. Покупателям Lada Niva Legend и Niva Travel придется переплатить минимум 51,1 тыс. рублей.

По словам Соколова, себестоимость производства за последний период серьезным образом возросла, увеличились санкционные риски. «АвтоВАЗ» и его поставщики вынуждены применять сложные логистические цепочки. И все это создает предпосылки для пересмотра цен.

Ранее сообщалось, что Chery начала продажи новейшего кроссовера по цене Lada Niva Legend.

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