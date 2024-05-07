Россияне стали брать меньше автокредитов

Россияне по итогам апреля оформили автокредитов на 215 млрд рублей, что на 4% меньше мартовского показателя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные ВТБ.

При этом за первые четыре месяца года выдача автокредитов в стране значительно выросла — вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2023-го, приблизившись к 744 млрд рублей.

Чаще всего кредиты на покупку машины брали жители Москвы и Московской области. По данным ВТБ, в период с января по апрель на них пришлось около четверти выданных денег. Среди регионов-лидеров по объему выдач также оказались Санкт-Петербург, Ленинградская и Ростовская области.

В основном россияне покупали автомобили с пробегом. По результатам прошлого месяца их доля достигла 70%. Средний чек составил 1,9 млн против 2,4 млн рублей в сегменте новых машин, по автокредитам — 1,49 млн против 1,64 млн рублей.

До этого в России зафиксировали рост продаж подержанных мотоциклов.

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