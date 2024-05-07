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В МИД назвали сигналом приглашение на инаугурацию представителей недружественных стран

Рябков назвал сигналом приглашение недружественных стран на инаугурацию Путина

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MFA Russia/Global Look Press

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в эфире Первого канала, что приглашение представителей недружественных государств на инаугурацию президента Владимира Путина в Кремль — это своего рода сигнал со стороны Москвы.

«Решение было непростым, но мы люди вежливые во всех смыслах, соблюдаем протокол», — отметил он.

Рябков добавил, что приглашение представителей стран, относящихся к недружественным — это определенный сигнал со стороны России.

Инаугурация президента РФ состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Путин в пятый раз даст присягу на Конституции, а затем обратится к россиянам с речью. Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ проводит выборы и инаугурацию не для отчетности перед Западом.

Ранее Боррель выступил против участия представителей ЕС в инаугурации Путина.

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