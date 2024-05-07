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Санду высказалась о выдаче гражданства Молдавии некоторым членам «Би-2»

Санду не исключила выдачи гражданства Молдавии некоторым участникам «Би-2»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Выдача гражданства Молдавии некоторым членам группы «Би-2» не исключена, если с документами все будет в порядке. Об этом в беседе с блогером Юрием Дудем (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявила президент Молдавии Майя Санду.

«До меня не дошли документы, если там все в порядке, то они его получат», - отметила Санду.

По ее словам, выдача гражданства Молдавии «ценным и талантливым» людям может пойти на пользу государству.

До этого адвокат Сергей Жорин объяснил в беседе с NEWS.ru, что некоторые участники группы «Би-2» захотели получить гражданство Молдавии из-за предвзятого отношения к россиянам за рубежом.

23 апреля глава пресс-службы администрации президента Молдавии Адриан Бэлуцел сообщил, что некоторые участники группы «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства. При этом неизвестно, о каких музыкантах идет речь.

Ранее солист «Би-2» пожаловался на финансовые проблемы группы.

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