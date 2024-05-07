МВД РФ прокомментировало задержание гражданина США во Владивостоке

Задержанный за кражу гражданин США помещен в СИЗО во Владивостоке. Об этом сообщает управление МВД в Приморье в своем Telegram-канале.

По данным МВД, 34-летний американец обокрал 32-летнюю гражданку России. Интернациональная пара познакомилась в Южной Корее, куда девушка приехала на заработки. После того, как гражданин США 10 апреля приехал к россиянке, они поссорились, после чего та обнаружила пропажу крупной денежной суммы и обратилась в полицию.

«Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось, что боец ВС США Гордон Блэк прибыл в Россию из Южной Кореи, где он служил в составе американского контингента. При этом в Пентагоне подчеркнули, что поездки во Владивосток мужчина предпринимал без разрешения руководства.

Ранее «Известия» писали, что военного США задержали во Владивостоке за избиение женщины и кражу.