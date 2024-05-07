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В МИД России считают, что заявления Макрона не понимают даже его союзники

Захарова заявила, что заявления Макрона не понимает сама Франция и ее союзники

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Petrov Sergey/Global Look Press

Даже союзники Франции не могут понять значения заявлений президента страны Эммануэля Макрона. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя вызов посла Франции.

«Ни Франция, ни ее ближайшие союзники сами не могут понять, что заявляет бесконечно Макрон и его ближайшее окружение, которое он сформировал не так давно из людей, в частности, если мы говорим о дипломатической службе, к ней никогда не относившихся», — сказала Захарова.

По ее словам, часто союзники Франции из Британии и Германии пытаются сами уточнить, что имеет в виду французское руководство, но не получают ответа.

Дипломат назвала заявления Макрона противоречивыми и крайне агрессивными, и добавила, что они стали одной из причин вызова французского посла в МИД.

6 мая в МИД РФ вызвали посла Франции в России Пьера Леви. В ведомстве объяснили, что это было связано со «все более воинственными заявлениями» Парижа и новыми данными о возрастающей вовлеченности страны в украинский конфликт.

Ранее Лавров объяснил «пещерную русофобию» Макрона.

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