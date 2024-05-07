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Американский посол уехала из России

Замглавы МИД Рябков: посол США Трейси уехала на определенное время из России

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Посол США Линн Трейси уехала из России на определенное время. Об этом сообщил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире Первого канала.

«Да, насколько нам известно, посол Трейси уехала на определенное время из России, — сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он уточнил, что МИД РФ сообщили о ее отъезде за определенное время до того, как окончательно решился вопрос с приглашениями послов на церемонию инаугурации президента РФ.

Инаугурация президента РФ Владимира Путина состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени.

Накануне в Госдепе США заявили, что официальные представители Соединенных Штатов не заявлены на торжественной церемонии инаугурации Путина. На вопрос о том, бойкотируют ли США церемонию вступления Путина в должность главы государства, в ведомстве не ответили.

Кроме того, сообщалось, что на церемонии не будет посла Бельгии Марка Михильсена.

Ранее Захарова прокомментировала отказ Британии посылать представителя на инаугурацию Путина.

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