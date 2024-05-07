Водитель Mitsubishi расстрелял мужчину из-за дорожного конфликта в Петербурге

В Санкт-Петербурге водитель автомобиля Mitsubishi выстрелил в мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Петербургская полиция».

«В полицию Петроградского района обратился 23-летний житель Мурино, который сообщил, что на пересечении проспекта Добролюбова и Мытнинской набережной у него возник дорожный конфликт с водителем автомобиля Mitsubishi, в результате которого последний выстрелил ему в спину из аэрозольного пистолета, после чего скрылся», — говорится в сообщении.

Отмечается, что позже полиция задержала стрелка. Им оказался 23-летний местный житель. В отношении него составлен протокол о мелком хулиганстве. Аэрозольный пистолет был изъят.

До этого стало известно, что в Санкт-Петербурге актер Александр Майоров, известный по сериалам «Невский», «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей», попал под машину.

Актер пытался перебежать дорогу в нетрезвом состоянии. После аварии Майоров примерно 15 минут был без сознания, но затем пришел в себя и попытался убежать. В больнице у актера диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и два перелома костей правой ноги.

На странице Майорова в соцсети «ВКонтакте» режиссер Лия Рольбина написала, что пострадавший сейчас находится под наблюдением врачей.

Ранее сообщалось, что дорожный конфликт перерос в массовую драку в Краснодарском крае.