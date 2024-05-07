На инаугурации Путина впервые будет присутствовать ребенок

Девятилетнюю девочку Раисат Акипову из Дагестана пригласили на инаугурацию президента России Владимира Путина. Об этом сообщила «Регнуму» мать ребенка, ее слова приведены в Telegram-канале издания.

Мама школьницы отметила, что ее дочь станет первым ребенком, который будет присутствовать на инаугурации президента Российской Федерации.

Сама Раисат призналась, что была счастлива получить приглашение. Девочка добавила, что с нетерпением ждет начала церемонии.

«Я очень рада, что он остался во главе нашей великой страны», — сказала она.

4 июля 2023 года Владимир Путин встретился в Кремле с Раисат Акиповой из Дагестана, которая расстроилась, что не смогла увидеться с президентом в Дербенте. Глава государства рассказал, что ему показали фотографию девочки, где она плачет, после чего он решил пригласить ее с родителями в Москву. Раисат подарила ему подкову на счастье, изготовленную кубачинскими мастерами.

Ранее Стивен Сигал приехал в Кремль на инаугурацию Путина.