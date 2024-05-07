В «Зените» отреагировали на оскорбительную кричалку фанатов «Факела»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на оскорбительную кричалку фанатов «Факела» во время выездного матча в Воронеже. Его слова переедает официальный сайт клуба.

«Они переживают и поддерживают свою команду. Наши болельщики поддерживают нашу команду. Думаю, если бы они болели за «Факел», который приезжает в Петербург и с первой минуты, даже секунды тянет время, они по-другому бы реагировали.

Это футбол. Ничего в этом страшного нет», — сказал Семак.

Болельщики воронежской команды в ходе игры скандировали: «Зенит» — позор российского футбола».

6 мая «Факел» на своем поле добился ничьи в матче против «Зенита». Встреча завершилась со счетом 1:1. Дуглас Сантос открыл счет в первом тайме, а на 111-й минуте Евгений Марков сравнял с пенальти.

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» с 28-ю очками располагается в зоне стыковых матчей. В лидеры снова вышел «Зенит» (51 очко). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.

Ранее губернатор Воронежской области выразил недовольство поведением «Зенита».