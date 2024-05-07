Первые гости прибывают в Кремль на инаугурацию Путина

Первые гости начали прибывать на церемонию инаугурации президента России Владимира Путина в Большой Кремлевский дворец. Видео публикует Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

На нем виден один из залов, в который уже начали запускать гостей церемонии. Также туда прибыли журналисты. В центре зала проложена красная ковровая дорожка.

Как отмечает РИА Новости, на церемонии инаугурации должны присутствовать члены российского правительства, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации, представители администрации президента, судьи Конституционного суда и иные представители власти.

Инаугурация президента РФ состоится 7 мая в 12:00 по московскому времени. Выборы главы государства проходили с 15 по 17 марта. По данным Центризбиркома после обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов. На выборах зафиксировали рекордную в новейшей истории России явку — 77,44%.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ проводит выборы и инаугурацию не для отчетности перед Западом.

Ранее Боррель выступил против участия представителей ЕС в инаугурации Путина.