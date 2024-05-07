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Российская восьмиклассница забеременела от 22-летнего мужчины

Shot: в Тверской области восьмиклассница забеременела от 22-летнего мужчины

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Depositphotos

В Тверской области 15-летняя школьница готовится родить ребенка от 22-летнего молодого человека. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, девочка-подросток из Конаково подружилась и стала общаться с мужчиной на семь лет старше себя в 2022 году. В декабре того же года у пары случилась близость. Спустя три месяца школьница узнала, что беременна. Она рассказала о случившемся родителям, а те обратились в полицию.

Правоохранители задержали будущего отца ребенка. Мужчина утверждает, что все было по обоюдному согласию. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

До этого в Саратовской области 14-летняя школьница забеременела после того, как побывала в гостях у 17-летнего друга по переписке.

Ранее участница «Беременна в 16» родила недоношенного сына и оставила его в больнице.

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