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Игрок клуба РПЛ рассказал, как его били дома и в школе

Игрок «Рубина» Иву признался, что его палкой били дома и в школе

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Максим Богодвид/РИА Новости

Полузащитник казанского «Рубина» Угочукву Иву рассказал о жестоком обращении в детстве со стороны отца и учителей. Его слова передает Sport24.

«Знаешь, что такое кобоко? Это особая палка, которой в Африке наказывают школьников. Получишь плохую отметку или похулиганишь — неизбежно ударят. И мне прилетало. Дома тоже случалось: отец не поощрял мое увлечение футболом и хотел, чтобы я устроился на нормальную работу. Стоило мне допоздна задержаться во дворе, и кобоко шла в ход! Но когда я стану отцом, то ни за что не стану так наказывать детей», — сказал Иву.

Иву родился в Нигерии и футбольную школу прошел на родине. В 2018 году он перебрался в Армению. Там он выступал за «Лори», «Пюник» и «Урарту». В составе последнего полузащитник стал победителем чемпионата Армении и выиграл Кубок страны в сезоне-2022/23. В 2023 году нигериец перешел в «Рубин».

На счету Иву восемь матчей в составе сборной Армении.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитник провел 25 матчей и отметился одним забитым мячом.

Ранее Иву рассказал о необычном поведении российского тренера.

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