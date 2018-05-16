В Удмуртии ввели режим ЧС из-за пожара на складе взрывающихся снарядов

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На территории бывшей военной части рядом с поселком Пугачево в Удмуртской Республике был введен режим ЧС, после того как из-за пожара, возникшего в результате возгорания сухой травы, на территории арсенала начали детонировать снаряды, об этом сообщается на сайте региональной администрации.

«Ситуация непростая. Глава Удмуртии подписал распоряжение о введении режима ЧС на территории военного городка МО «Пугачевское». Тем не менее, непосредственной угрозы жителям и социальным объектам нет», — заявил премьер-министр правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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По его словам, единственными, кто был эвакуирован из района, оказались 79 детей, которых перевезли из детского санатория неподалеку от военной части в Ижевск.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии выросла площадь пожара в военной части со взрывающимися снарядами.