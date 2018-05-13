В Пакистане пятеро туристов погибли при обрушении моста

В Пакистане при обрушении моста через реку погибли по меньшей мере пять туристов, сообщает CGTN.

По данным издания, в момент обрушения на мосту находились около 40 человек, которые делали фотографии. Упавших унесло течением.

Спасатели разыскивают пропавших туристов и отмечают, что число жертв может увеличиться из-за очень низкой температуры воды.

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В апреле в Бразилии три девушки пострадали, делая селфи на мосту через реку в штате Пиауи. Уточняется, что 22-летняя женщина и две девушки 15 и 16 лет зашли на мост, чтобы сфотографироваться. через несколько секунд после того, как они сделали селфи, часть моста, на которой они стояли, провалилась.

Женщины упали с высоты 10 метров и получили несколько переломов. Они были госпитализированы.