В Москве стартовала акция «За свободный интернет»

Участники митинга в поддержку мессенджера Telegram на проспекте Сахарова в Москве, 30 апреля 2018... Михаил Терещенко/ТАСС

В Москве стартовала акция «За свободный интернет» в поддержку мессенджера Telegram. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Акция согласована с властями Москвы.

Участники пройдут от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова, где пройдет митинг.