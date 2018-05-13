В Британии умер серийный убийца Деннис Нильсен

Серийный убийца Деннис Нильсен, который убил 15 человек в период 1978-1983 годов, скончался в тюрьме Full Sutton в Великобритании в возрасте 72 лет. Об этом сообщает «Би-би-си».

Как отмечается, Нильсен умер в результате естественных причин. Однако, службы тюрьмы все равно проведут независимое расследование обстоятельств смерти осужденного.

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В 1983 году Нильсена приговорили к пожизненному заключению без возможности досрочного освобождения в течение 25 лет. Суд признал его виновным в совершении шести убийств и двух покушений. Сам Нильсен сознался в убийстве 15 человек.

Однако в последние годы Нильсен утверждал, что трех жертв он выдумал, и на самом деле им было убито 12 человек, а не 15.