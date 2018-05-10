В Петербурге после массового отравления в детсаду возбудили уголовное дело

После массового отравления в детском саду Санкт-Петербурга по итогам проверки правоохранительных органов возбудили уголовное дело. Об этом сообщается на сайте прокуратуры города.

«В ходе проверки установлено, что сотрудниками детского сада нарушались требования санитарно-эпидемиологического законодательства, что повлекло массовое отравление», — говорится в сообщении.

Реклама

Отмечается, что по результатам проведенной проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК России (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей).

Ранее сообщалось, что в детском саду №111 Невского района Санкт-Петербурга была зафиксирована вспышка кишечной инфекции.