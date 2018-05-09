Названо имя ветерана, за которого заступился Путин

Стало известно имя ветерана, которого президент России Владимир Путин не дал оттеснить охране после Парада Победы. Им оказался генерал-майор Дмитрий Сыркашев, участвовавший в штурме Кенигсберга, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, Дмитрий Петрович Сыркашев воевал на 3-м Белорусском и Западном фронтах. Во время боев был дважды ранен, участвовал в освобождении Смоленска и был награжден медалью «За отвагу».

Ранее сообщалось, что после парада Победы президент заметил, как его охрана пытается оттеснить ветерана и вмешался. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что инцидент был «непреднамеренной случайностью».