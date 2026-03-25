ФАС назвала сроки, в которые еще можно размещать рекламу в Telegram

ФАС: меры ответственности за рекламу в Telegram и Youtube не будет до конца года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до конца 2026 года не будет применять меры ответственности к компаниям за рекламу в Telegram и Youtube. Об этом сообщило ведомство.

По мнению службы, «хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы».

«Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», — заявили там.

Что касается размещения рекламы в Telegram и Youtube, то здесь ФАС смотрит на содержание рекламы, дату заключения договора, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации рекламы, а также проводит анализ основания ее размещения, включающие договоры и платежные поручения.

До этого президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек рассказала, что для малого и среднего бизнеса Telegram остается единственной наиболее удобной рекламной площадкой, поэтому часть рекламодателей и пользователей останутся в нем даже после его блокировки.

Специалист отметила, что в России появляются свои аналоги ресурса, однако они пока технически не полностью готовы, аудитория туда переходит не очень активно.



