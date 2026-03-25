Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

ФАС назвала сроки, в которые еще можно размещать рекламу в Telegram

ФАС: меры ответственности за рекламу в Telegram и Youtube не будет до конца года
Личный архив

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России до конца 2026 года не будет применять меры ответственности к компаниям за рекламу в Telegram и Youtube. Об этом сообщило ведомство.

По мнению службы, «хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы».

«Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», — заявили там.

Что касается размещения рекламы в Telegram и Youtube, то здесь ФАС смотрит на содержание рекламы, дату заключения договора, дату введения ограничений на работу платформы, дату публикации рекламы, а также проводит анализ основания ее размещения, включающие договоры и платежные поручения.

До этого президент Национальной ассоциации блогеров России Ольга Берек рассказала, что для малого и среднего бизнеса Telegram остается единственной наиболее удобной рекламной площадкой, поэтому часть рекламодателей и пользователей останутся в нем даже после его блокировки.

Специалист отметила, что в России появляются свои аналоги ресурса, однако они пока технически не полностью готовы, аудитория туда переходит не очень активно.

Ранее в России рассказали об альтернативе полной блокировке Telegram.

 
Теперь вы знаете
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
