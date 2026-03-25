Москвичей предупредили о дождливом конце марта

Синоптик Шувалов: в Москве пройдут первые весенние дожди в конце марта
В предстоящие выходные, 28 и 29 марта, в Москве и Московской области пройдут первые весенние дожди. Об этом aif.ru сообщил руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам эксперта, в ближайшие выходные по-прежнему ожидается теплая погода, температура воздуха составит +12...+14 °С.

«Обещанные +18...+19 °С — маловероятное событие. Но самое главное, что в эти выходные между двумя антициклонами вклинивается небольшая фронтальная зона. Она сменит немного погоду в ночь на 28 марта. И принесет в субботу кратковременные дожди», — сказал он.

Синоптик отметил, что первые весенние дожди не будут долгими и обильными. Всего ожидается примерно 1-3 миллиметров осадков. Специалист подчеркнул, что такой дождь очистит просохшие от снега улицы от пыли.

Однако в начале апреля в Москву и Подмосковье придут более обильные осадки, а температура воздуха днем опустится до +5...+8 °С.

До этого Шувалов говорил, что в столичном регионе до конца марта будет держаться теплая погода, климатическая норма окажется превышена на 4-5°С. При этом, по его словам, апрель начнется с похолодания и ночных заморозков.

Ранее синоптик рассказал, когда в Центральной России наступит фактическое лето.

 
