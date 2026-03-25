Американский стриминговый сервис подал в РФ заявку на регистрацию товарного знака

Netflix подал заявку на регистрацию в России одноименного товарного знака
Американский стриминговый сервис Netflix подал заявку на регистрацию в России товарного знака с таким же названием. Об этом сообщает ТАСС.

В сообщении поясняется, что заявка в Роспатент была подана 23 марта из США компанией «Нетфликс, Инк». Товарный знак планируется зарегистрировать по четырем классам, в который входят программы и приложения для доступа к развлекательному контенту и онлайн-средам, продвижение развлекательных проектов, кинофильмов, а также создание, производство и распространение продукции, включающей фильмы.

12 марта Netflix подал заявки на регистрацию в России двух товарных знаков сериала «Очень странные дела» — «Stranger Things». В качестве заявителя указана компания «Нетфликс Студиос».

В случае успешной регистрации под этим брендом студия сервис сможет продавать аксессуары для мобильных телефонов, компьютеров и другой техники, печатную и канцелярскую продукцию, одежду, обувь, украшения, видеоигры, а также оказывать развлекательные услуги.

Ранее Netflix отказался от покупки активов Warner Bros.

 
Россияне бросились за «копейки» скупать недвижимость на бирже. Реально ли так заработать?
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!