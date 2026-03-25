В России назвали условие, при котором Иран сохранит государственность после войны с США

Контроль над Ормузским проливом, который будет закреплен в мирном соглашении с США, позволит Ирану сохранить государственную целостность. Об этом в беседе с News.ru заявил военный аналитик Юрий Кнутов.

По его словам, предложенный Вашингтоном договор может быть невыгоден Тегерану во всех отношениях. Иран должен выдвинуть собственные требования, имея в запасе вариант, на который он может пойти, считает Кнутов.

«То есть он может предложить максимум условий на контроль над Ормузским проливом, включая запрет на вход военных кораблей, потребовать выплаты и сохранение ракетной ядерной программы в целях развития мирного космоса. Эти условия позволят Ирану сохраниться как независимому государству», — указал эксперт.

До этого Дональд Трамп заявил, что принимает личное участие в переговорах с Ираном. В переговорах со стороны США также участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланником Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры. По его словам, Хаменеи попросил как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут соблюдены условия Тегерана.

Ранее в Иране высмеяли слова Трампа о прогрессе в переговорах.