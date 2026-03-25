Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Первокласснику из Твери сломали ногу во время драки в школе

В Твери директора и учителя начальной школы наказали за травму у первоклассника
Shutterstock/Studio Romantic

В Твери первоклассник получил травму во время драки со сверстником. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В январе ученик одной из школ города подрался с одноклассником в учебном кабинете и получил травму — повреждение хрящевой ткани правой бедренной кости. На травмированную ногу ребенку наложили гипс.

Сотрудники надзорного ведомства проверили, как в школе соблюдается законодательство об образовании. Выяснилось, что инцидент произошел, пока учителя не было в классе.

По итогам проверки директора образовательного учреждения оштрафовали на 10 тыс. рублей по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ, а ответственного педагога привлекли к дисциплинарной ответственности.

В начале марта шестиклассница жестоко избила сверстника в коридоре нижнетагильской школы. Ученики повздорили, когда мальчик затронул в разговоре тему про ее родителей. После словесной перепалки девочка вновь увидела обидчика, схватила его за рубашку и силой выволокла из класса, после чего стала наносить удары и оттаскала за волосы. Теперь хулиганку собираются поставить на внутришкольный учет, ей также грозит постановка на учет в ПДН. Родителей девочки уже вызвали в школу.

Ранее в Татарстане школьник напал на одноклассника с ножом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!