Первокласснику из Твери сломали ногу во время драки в школе

В Твери директора и учителя начальной школы наказали за травму у первоклассника

В Твери первоклассник получил травму во время драки со сверстником. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В январе ученик одной из школ города подрался с одноклассником в учебном кабинете и получил травму — повреждение хрящевой ткани правой бедренной кости. На травмированную ногу ребенку наложили гипс.

Сотрудники надзорного ведомства проверили, как в школе соблюдается законодательство об образовании. Выяснилось, что инцидент произошел, пока учителя не было в классе.

По итогам проверки директора образовательного учреждения оштрафовали на 10 тыс. рублей по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ, а ответственного педагога привлекли к дисциплинарной ответственности.

