Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Россиянам дали советы, которые помогут защититься от клещей на природе

Биолог Москаев: светлая одежда поможет защититься от клещей на природе
Tomasz Klejdysz/Shutterstock/FOTODOM

На природу важно надевать одежду светлых тонов с длинными рукавами, а также тщательно закрывать ноги, чтобы защититься от клещей. Об этом NEWS.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Антон Москаев.

По его словам, брючины следует заправлять в обувь либо натягивать поверх них носки, а на голове — носить кепку или другие уборы. Он уточнил, что период повышенной активности клещей приходится на конец весны. Они выступают переносчиками опасных заболеваний, среди которых боррелиоз, эрлихиоз, риккетсиоз, туляремия, анаплазмоз, Ку-лихорадка, а также энцефалит. Их можно встретить во влажных и затененных местах, а также в поле, среди высокой травы, в лесу, на газонах и не только.

«Любителям рыбалки или туризма целесообразно приобрести противоэнцефалитный костюм. Он предусматривает наличие эластичных манжет в области щиколоток и запястий, специальных карманов-ловушек, капюшона, а также съемной противомоскитной сетки, обеспечивающей защиту лица от кровососущих насекомых. По возвращении домой или в вечернее время в палатке тщательно осматривайте тело», — добавил Москаев.

Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев до этого рассказал «Газете.Ru», что для защиты от клещей важно с интервалом в два-три часа осматривать себя, детей и питомцев во время прогулки. А по возвращении домой — снимать, встряхивать и осматривать одежду.

Ранее врач перечислил главные ошибки при удалении клеща.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!