Россиянам дали советы, которые помогут защититься от клещей на природе

На природу важно надевать одежду светлых тонов с длинными рукавами, а также тщательно закрывать ноги, чтобы защититься от клещей. Об этом NEWS.ru рассказал доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Антон Москаев.

По его словам, брючины следует заправлять в обувь либо натягивать поверх них носки, а на голове — носить кепку или другие уборы. Он уточнил, что период повышенной активности клещей приходится на конец весны. Они выступают переносчиками опасных заболеваний, среди которых боррелиоз, эрлихиоз, риккетсиоз, туляремия, анаплазмоз, Ку-лихорадка, а также энцефалит. Их можно встретить во влажных и затененных местах, а также в поле, среди высокой травы, в лесу, на газонах и не только.

«Любителям рыбалки или туризма целесообразно приобрести противоэнцефалитный костюм. Он предусматривает наличие эластичных манжет в области щиколоток и запястий, специальных карманов-ловушек, капюшона, а также съемной противомоскитной сетки, обеспечивающей защиту лица от кровососущих насекомых. По возвращении домой или в вечернее время в палатке тщательно осматривайте тело», — добавил Москаев.

Старший преподаватель кафедры безопасности жизнедеятельности Государственного университета просвещения Денис Ковалев до этого рассказал «Газете.Ru», что для защиты от клещей важно с интервалом в два-три часа осматривать себя, детей и питомцев во время прогулки. А по возвращении домой — снимать, встряхивать и осматривать одежду.

