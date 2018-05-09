Две российские журналистки попали в базу «Миротворца»

Две журналистки российских телеканалов Валентина Соловьева и Ольга Юрьева попали в базу данных украинского сайта «Миротворец», передает РИА «Новости».

Сообщается, что журналистки внесены в базу данных как «антиукраинские», они якобы были направлены в Киев для подготовки сюжетов о праздновании на Украине Дня Победы, которые они намеревались использовать «для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения в обществе дезинформации».

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Ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) осуществили задержание и высылку с украинской территории журналистов «России» и «Первого канала» Валентину Соловьеву и Ольгу Юрьеву.

СБУ постановила «Соловьеву принудительно возвратить в Россию, а Юрьеву в Казахстан с запретом въезда в нашу страну сроком на три года».