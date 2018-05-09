На металлургическом заводе в Бельгии произошел взрыв

В бельгийском городе Шатле произошел взрыв на металлургическом заводе компании Aperam, в результате которого пострадали три человека, сообщает RTBF.

Отмечается, что инцидент произошел утром 9 мая из-за взрыва баллона газа. После этого работа на заводе была временно приостановлена, так как пожарные осуществляли проверку здания на наличие возгорания. Персонал был эвакуирован. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Ранее в Бельгии в городе Льеж произошел взрыв в одном из жилых домов.