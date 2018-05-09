Москва попала в топ-30 лучших студенческих городов мира

Москва попала в рейтинг лучших городов мира для студентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования QS Best Student Cities Ranking.

Как отмечается, при составлении перечня учитывались шесть параметров: финансовая доступность города, активность работодателей, привлекательность, интернациональность состава студентов, рейтинг университетов и мнение учащихся.

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Согласно списку, первые места заняли Лондон, Токио и Мельбурн. Столица России улучшила показатель 2017 года, поднявшись на 11 пунктов, и заняла 28 строчку. Томск (74 место), Санкт-Петербург (76 место) и Новосибирск (96 место) также попали в перечень.

Ранее сообщалось, что МГУ, ВШЭ и другие российские вузы вошли в топ-100 предметного рейтинга университетов QS World University Rankings by Subject 2018.