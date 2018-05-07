В Кургане сняли неправильные баннеры ко Дню Победы

Городская администрация Кургана сообщила о демонтаже баннеров с орфографическими ошибками, которые были помещены на зданиях кинотеатра «Россия» и главпочтамта в преддверии Дня Победы, передает РИА «Новости».

В частности, на баннерах было написано: «Оборонна Севостополя» и «Защитники Бресткой крепости».

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«Утром 7 мая баннеры были демонтированы РА «Контур». Новые баннеры будут изготовлены РА «Контур» в ближайшее время и размещены на зданиях кинотеатра «Россия» и главпочтамта», — сообщили в администрации.

Там также отметили, что департамент социальной политики не заказывал эти баннеры, которые были изготовлены РА «Контур» на безвозмездной основе для украшения города ко Дню Победы.

«Сами не можем выяснить, как же так получилось. Мы приносим свои извинения, агентство никого не хотело обидеть. Мы виноваты в случившемся, баннеры сняты. Сегодня заказаны новые баннеры, макет тщательно проверен», — прокомментировала ситуацию генеральный директор РА «Контур Ирина Заева.

Ранее сообщалось, что Курган украсили ко Дню Победы баннерами с орфографическими ошибками.