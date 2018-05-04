В Москве в пятницу ожидается до +25°С

В Москве в пятницу, 4 мая, ожидается до +25°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.

Днем облачно, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/c.

Сообщалось, что синоптики в столице зафиксировали самый теплый день с начала года 2 мая. Температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ впервые с начала 2018 года превысила отметку в +25 °С.

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Также сообщалось, что москвичей в начале мая ожидают летняя жара и гроза.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.