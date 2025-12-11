На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам объяснили, почему повышение вычета не повлияет на весь рынок жилья

ТАСС: рост налогового вычета повлияет лишь на цены новостроек
mapo_japan/Shutterstock/FOTODOM

Увеличение имущественного налогового вычета способно поддержать только сегмент новостроек и не окажет влияния на весь рынок жилья. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказала вице-президент по продажам «Девелопмент-юг» Светлана Воеводина.

Она отметила, что ключевыми факторами для покупателей остаются ставка ЦБ РФ, условия по ипотеке и стоимость объектов.

Сейчас максимальный размер вычета составляет 2 млн рублей при покупке квартиры или строительстве дома и 3 млн рублей по ипотечным процентам. При ставке НДФЛ 13% возвращаемая сумма достигает 260 тыс. и 390 тыс. рублей соответственно.

По словам Воеводиной, повышение вычета действительно может добавить спроса на первичном рынке, так как покупатели получат возможность направить возвращенные средства на досрочное погашение ипотеки. Однако она подчеркнула, что существенного влияния на весь рынок ожидать не стоит, поскольку его динамику по-прежнему определяют ключевая ставка, условия кредитования и цены на жилье.

Она напомнила, что действующий лимит был установлен 12 лет назад, а рынок за это время заметно вырос и изменился, поэтому сама инициатива выглядит положительной.

Вычеты за покупку квартиры и за уплаченные ипотечные проценты не зависят друг от друга и могут суммироваться — до 650 тыс. рублей. Имущественный вычет предоставляется один раз в жизни: по покупке жилья — до полного получения 260 тыс. рублей вне зависимости от количества объектов, по ипотечным процентам — до 390 тыс. рублей, но только по одному договору. Переносить остаток на следующую ипотеку нельзя.

В начале декабря лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявлял, что действующие лимиты устарели и должны быть увеличены в 2,5 раза — инициативу поддержал Минстрой.

Ранее «Газета.Ru» писала, что в России ожидают скидок на вторичные квартиры из-за «эффекта Долиной».

