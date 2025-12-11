На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян призвали не ждать быстрого снижения ставок по кредитам

Финансист Луценко не ждет быстрого снижения ставок по кредитам после решения ЦБ
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

ЦБ с большой долей вероятности снизит ключевую ставку до 16% на заседании 19 декабря, однако россиянам не стоит надеяться на быстрое удешевление ипотеки и потребительских кредитов после решения. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал директор по развитию бизнеса Банка Синара Алексей Луценко.

«Что касается ставок по потребительским кредитам и ипотеке, здесь также следует ожидать реакции на решение ЦБ. Снижение ключевой ставки, вероятно, приведет к некоторому снижению ставок по кредитам, но не стоит рассчитывать на резкое изменение ситуации. Эра высоких ставок по кредитам, скорее всего, будет продолжаться до тех пор, пока инфляционные ожидания россиян не стабилизируются на целевом уровне. Заемщикам, планирующим брать кредиты, рекомендуется тщательно оценивать свои финансовые возможности и выбирать наиболее выгодные предложения, учитывая возможные колебания ставок», — отметил Луценко.

24 октября 2025 года ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5 до 16%. По данным «Финансы Mail», только 1% опрошенных россиян заметили, что ставки по ипотеке уменьшились.

Ранее россиянам пообещали снижение ключевой ставки.

