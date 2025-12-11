На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые подсчитали, на сколько цифровые технологии сократили отмывание денег

РТУ МИРЭА: цифровизация сделала отмывание денег на 20–40% дороже
true
true
true
close
Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи кафедры экономической экспертизы и финансового мониторинга РТУ МИРЭА провели детальный анализ и выяснили, как цифровизация государственного контроля повлияла на объемы финансовых преступлений. Внедрение цифровых платформ и искусственного интеллекта привело к снижению незаконного обналичивания средств и сделало услуги по отмыванию денег дороже на 20–40%, рассказали «Газете.Ru» в РТУ МИРЭА.

Специалисты проанализировали статистику Банка России и обнаружили важную тенденцию: несмотря на временный всплеск в кризисном 2022 году, общие объемы незаконного обналичивания денег в банковском секторе демонстрируют устойчивое снижение.

Когда система контроля становится эффективнее, возрастает стоимость нелегальных финансовых услуг. По данным исследования, если раньше услуги по обналичиванию стоили 1–1.5%, то сейчас их цена для криптовалютных операций может достигать 40%. Это делает преступную деятельность менее прибыльной и более рискованной, что в конечном итоге защищает законопослушных граждан и бизнес.

Ранее в России придумали, как восстанавливать сосуды у пациентов из их клеток.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Обязаны ли вам платить 13-ю зарплату и сколько можно получить? Разобрались с юристами
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами