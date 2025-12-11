Ученые подсчитали, на сколько цифровые технологии сократили отмывание денег

Исследователи кафедры экономической экспертизы и финансового мониторинга РТУ МИРЭА провели детальный анализ и выяснили, как цифровизация государственного контроля повлияла на объемы финансовых преступлений. Внедрение цифровых платформ и искусственного интеллекта привело к снижению незаконного обналичивания средств и сделало услуги по отмыванию денег дороже на 20–40%, рассказали «Газете.Ru» в РТУ МИРЭА.

Специалисты проанализировали статистику Банка России и обнаружили важную тенденцию: несмотря на временный всплеск в кризисном 2022 году, общие объемы незаконного обналичивания денег в банковском секторе демонстрируют устойчивое снижение.

Когда система контроля становится эффективнее, возрастает стоимость нелегальных финансовых услуг. По данным исследования, если раньше услуги по обналичиванию стоили 1–1.5%, то сейчас их цена для криптовалютных операций может достигать 40%. Это делает преступную деятельность менее прибыльной и более рискованной, что в конечном итоге защищает законопослушных граждан и бизнес.

