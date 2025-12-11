На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме объяснили новые правила расторжения трудовых договоров с иностранцами

В России с марта 2026 года разрешат увольнять иностранцев по региональным актам
Работодатели получат возможность расторгать трудовые договоры с иностранными гражданами на основании региональных нормативных актов, начиная с 1 марта 2026 года. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»).

Он пояснил, что региональные документы официально включат в перечень оснований для увольнения иностранных работников. По его словам, если компании потребуется сократить численность таких сотрудников, договор сможет быть расторгнут именно в соответствии с нормами, установленными на уровне субъекта РФ.

Антропенко напомнил, что сейчас увольнение иностранца или лица без гражданства допускается только при необходимости соблюсти ограничения, установленные федеральными законами, постановлениями правительства или указами президента. Региональные акты в этот список до подписания закона не входили.

Депутат также указал, что регионам уже предоставили право самостоятельно определять ограничения на привлечение иностранной рабочей силы.

Он уточнил, что работодателю за нарушение требований по приведению численности иностранцев в соответствие с установленными нормами может грозить штраф: для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности сроком до 90 суток.

Закон о расширении перечня оснований для увольнения иностранных граждан и лиц без гражданства подписал в ноябре президент России Владимир Путин.

Ранее Путин допустил отмену патентной системы для мигрантов.

