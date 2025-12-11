Российские военные сбили еще один беспилотник, летевший к Москве

Собянин: силы ПВО сбили еще один дрон, летевший к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в канале в мессенджере Max, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший к Москве.

«Еще один беспилотник, летевший на Москву, уничтожен силами ПВО Минобороны», — заявил Собянин.

Он добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин сообщал, что силы ПВО уничтожили более 30 беспилотников на подлете к Москве.

Налеты БПЛА на столицу начались накануне в 23:41. На этом фоне в столичном аэропорту Шереметьево из соображений безопасности ограничили полеты с 23:51 10 декабря.

Аналогичные меры действуют во Внуково и Домодедово. Десятки самолетов выбились из графика, а перенаправленные из Москвы рейсы принимает Пулково.

Ранее корреспондент «Газеты.Ru» рассказала, как выживала в самолете во время действия плана «Ковер».