Курьер в деле Долиной отказалась выступать в суде

Осужденная курьер отказалась выступать в суде по делу о квартире Долиной
Shutterstock

Курьер Анжела Цырульникова, которая была признана виновной по делу о хищении средств певицы Долиной, отказалась выступать в суде, где идет спор о квартире певицы. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Третье лицо Цырульникова... в судебное заседание явку представителя не обеспечила, письменный отзыв относительно исковых требований не представила», — говорится в документах суда.

Она не участвовала в заседаниях первой инстанции и апелляции.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов.

За кражу денег в результате мошеннической схемы с продажей квартиры были осуждены четверо фигурантов дела. Приговор им был вынесен Балашихинским городским судом Московской области 28 ноября 2025 года. Осужденные получили сроки лишения свободы от 4 до 7 лет.

Ранее суд изучил видео сделки купли-продажи квартиры Долиной.

