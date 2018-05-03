Напавшего на филиал банка в Ереване обезвредили

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Полиция обезвредила напавшего на филиал банка HSBC в столице Армении мужчину, сообщает РИА «Новости».

По данным полиции, у напавшего были при себе нож, граната и ружье.

Мужчина ранил двух сотрудников банка, один из которых скончался.

Как заявили в полиции, мужчина похитил деньги, однако не смог далеко сбежать. При задержании он оказал сопротивление, но был быстро обезврежен и доставлен в отделение.

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Ранее сообщалось, что неизвестный открыл огонь в банке в Ереване. Инцидент произошел в одном из филиалов банка HSBC на улице Комитаса.

Накануне в Ереване состоялся очередной раунд массовых протестов под руководством лидера оппозиции Никола Пашиняна. Накануне Национальное собрание Армении отказалось назначить его премьер-министром. «Газета.Ru» следила за событиями в Армении в режиме онлайн.