Более 10 тысяч россиян обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей

В Роспотребнадзоре сообщили, что с 15 марта этого года из-за укусов клещей за медицинской помощью обратились более 10 тыс. россиян. Текст заявления опубликован на сайте ведомства.

«Согласно данным мониторинга в медицинские организации обратились чуть более 10 тысяч человек по поводу присасывания клещей, что в 1,3 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и среднемноголетними значениями», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что больше всего жителей России пострадало в Краснодарском, Ставропольском крае, Иркутской, Ростовской областях и в Крыму.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о начале сезона активности клещей.