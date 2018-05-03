Глава Удмуртии сообщил об отставке мэра Ижевска

Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал об отставке мэра Ижевска Юрия Тюрина. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Сегодня (03.05) глава Ижевска Юрий Александрович Тюрин написал заявление об отставке по собственному желанию. Мы с ним проработали больше года, и я благодарен ему за этот опыт. Желаю Юрию Александровичу реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо Удмуртии!» — заявил Бречалов.

Ранее стало известно, какие льготы Тулеев получит после отставки.