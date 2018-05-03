В Москве в четверг ожидается до +25°С
В Москве в четверг, 3 мая, ожидается до +25°С.
По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +23 до +25°С.
Днем облачно, местами небольшой дождь. Ветер северный, 2-7 м/c.
Накануне в столице зафиксировали самый теплый день с начала года. Температура воздуха на базовой метеостанции на ВДНХ впервые с начала года превысила отметку в +25 °С.
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Также сообщалось, что москвичей в начале мая ожидают летняя жара и гроза.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.