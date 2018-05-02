При землетрясении в Иране пострадали более 100 человек

В результате землетрясения на юго-западе Ирана пострадали 105 человек, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на главу местного центра экстренной медицинской помощи Джалала Поуранфарда.

Среди пострадавших в провинции Бойерахмед и Кохгилуйе 32 человека были доставлены в больницы, остальным помощь медиков оказывалась на месте.

Реклама

По данным Геологической службы США, землетрясение магнитудой 5,3 произошло к северо-западу от города Ясудж.

Ранее в результате землетрясения на юге Турции пострадали 39 человек. Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в провинции Адыяман. Эпицентр землетрясения находился в 192 км от Измира. Очаг залегал на глубине 6 км.