Активистов задержали после попытки сорвать фестиваль в Сахаровском центре

Правоохранители задержали активистов SERB, которые пытались сорвать проведение фестиваля «Муза непокорных» в Сахаровской центре в Москве. Об этом сообщает mk.ru.

Издание со ссылкой на лидера националистического движения SERB Игоря Бекетова пишет, что задержаны семь-восемь человек: пятеро активистов и остальные — «сочувствующие».

Реклама

При этом фестиваль продолжился. Один из его организаторов Лев Пономарев отметил хорошую работу полиции.

Подчеркивается, что пожелавшие сорвать выставку остаются неподалеку от входа, но посещению центра не препятствуют.

Ранее сообщалось, что Сахаровский центр в Москве заблокировали казаки.