СК начал проверку после аварийной посадки Ил-38 в Жуковском

Следственный комитет России начал доследственную проверка по факту аварийной посадки самолета Ил-38 в аэропорту Жуковский. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка по факту аварийной посадки самолета ИЛ-38 в аэропорту Жуковский», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, 28 апреля 2018 года при заходе на посадку воздушного судна Ил-38 в подмосковном аэропорту Жуковский, не выпустилась передняя стойка шасси.

Как отмечается, меры, предпринятые экипажем для выпуска шасси от основной и аварийной системы, результатов не дали, в результате чего командир воздушного судна принял решение произвести посадку на основные стойки шасси с убранной передней стойкой.

Ранее сообщалось, что опубликовано еще видео с выполнившим экстренную посадку Ил-38.