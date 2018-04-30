В результате взрывов в Кабуле погибли семь человек

В результате двух взрывов в афганском Кабуле погибли семь человек. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на информацию минздрава Афганистана.

Взрывы произошли утром 30 апреля. Один из них, по предварительной информации, совершил террорист-смертник на мотоцикле.

В результате погибли семь человек, еще 20 получили ранения. По данным TOLOnews, погиб также начальник следственного отдела по району Бесад. Среди пострадавших в том числе журналисты, которые прибыли освещать первый взрыв.