В Москве в понедельник ожидается до +24°С

В Москве в понедельник, 30 апреля, ожидается до +24°С.

По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха составит от +22 до +24°С.

Днем облачно, небольшой дождь. Ветер западный, 2-7 м/с.

Ранее синоптики объявили «желтый» уровень погодной опасности в Москве понедельник, 30 апреля, из-за сильного ветра и возможной грозы.

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Сообщалось, что порывы ветра могут достигать скорости 12—17 м/с.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.