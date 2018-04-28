Пожарный из ТЦ в Кемерово написал из СИЗО письмо с благодарностями

Руководитель пожарного звена Сергей Генин, которого обвинили в халатности при тушении пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, написал в СИЗО письмо с благодарностью за поддержку.

«Руководство МЧС России, все пожарное сообщество и огромное число рядовых россиян выступили на стороне начальника караула старшего лейтенанта внутренней службы кемеровчанина Сергея Генина в момент, когда в отношении него было возбуждено уголовное дело», — говорится в комментарии Сибирского регионального центра МЧС, на сайте которого было размещено письмо.

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В тексте самого письма Генин пишет о том, что в СИЗО к нему хорошо отнеслись соседи и руководство учреждения.

«У меня, в принципе, все нормально, соседи – классные пацаны, как только заехал в камеру, был в шоке и в отчаянии, но они меня поддержали морально… Сейчас вроде мое самочувствие стало стабилизироваться, отношение администрации достойное, правильное. Конечно, очень хочется домой, загадывать не буду, но надеюсь, что это скоро разъяснится, меня оправдают и отпустят», — пишет он.

Генин также написал, что арест заставил его переосмыслить некоторые свои взгляды.

«Какие-то ценности у меня переосмыслились, хорошо, что не сошел с ума, хотя был на грани после того, что меня обвинил СК в смерти 37 человек. Это было, как будто я тут же должен застрелиться или еще как, но, слава Богу, у меня не хватило на это мозга», — написал он.

В свое обращении Генин также отметил, что не ожидал, что окажется в таком положении, и выразил уверенность в том, что «если Бог не дал там умереть мне и никому из нас, значит, ему так надо».

Ранее мэр Кемерово рассказал о готовности собственника «Зимней вишни» оплатить снос здания.