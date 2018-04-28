В Якутии подозреваемых в коррупции депутатов поместили под домашний арест

В Следственном комитете России заявили, что депутаты государственного собрания Якутии (Ил Тумэн), обвиняемые в коррупции, помещены под домашний арест. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По ходатайству следователя Якутским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в сообщении.

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По версии следствия, депутаты потребовали и в дальнейшем получили денежные средства в крупном размере у обратившегося к ним за помощью руководителя акционерного общества об оказании содействия в увеличении финансирования предприятия.

Как отмечается, им предъявления обвинения по факту получения взятки в крупном размере.

Ранее сообщалось, что якутских музейных работников заподозрили в мошенничестве на 40 млн рублей.